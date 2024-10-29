Красноярск, 29 октября, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Проведённая экспертиза обнаружила следы инсектицида на посуде из дома под Красноярском, где погибли четыре ребёнка. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе главного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«Следствием получены результаты экспертиз материалов, веществ и изделий, изъятых в ходе расследования уголовного дела о гибели детей в Назаровском районе», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

При этом содержимое баллонов с инсектицидами из магазинов села Красная Сопка и на предприятии производителя соответствует перечню, заявленному на ёмкостях. Приоритетной версией отравления детей на данный момент следователи считают попадание в их организм компонентов средства для травли насекомых.

Как сообщало ИА Регнум, семья из Красной Сопки поступила в больницу с признаками отравления 21 сентября. Родители выжили, а дети в возрасте6,11,12 и 13 лет скончались. Отец и мать рассказали, что всем стало плохо накануне вечером после того, как поужинали курицей и пельменями.

Изначально следователи отрабатывали версию с отравлением продуктами питания. Позднее стало известно, что в день отравления глава семьи обрабатывал дом дихлофосом. Семья в это время на два часа выходила на улицу, в жилье оставалась открытой форточка. Мужчина также рассказал, что в доме имелись проблемы с циркуляцией воздуха, поскольку не было вытяжки.

В конце сентября следователи сообщили, что вопрос о возбуждении ещё одного уголовного дела не рассматривается. Ранее в СМИ появились сообщения, что главу семейства, где погибли четверо детей, могут привлечь к ответственности по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Родителей погибших детей выписали из больницы 25 сентября. Женщине смогли сохранить беременность. 30 сентября в селе Красная Сопка прошли похороны погибших детей.