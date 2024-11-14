Мехико, 14 ноября, 2024, 07:28 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Мексики направило ноту протеста посольству США из-за заявлений американского посла Кена Саласара, критиковавшего политику Мехико по борьбе с преступностью. Об этом сказано в заявлении мексиканского министерства.

Цуканов М.В.

«Министерство иностранных дел сообщает, что направило дипломатическую ноту посольству США в Мексике в связи с заявлениями, сделанными послом Кеном Саласаром во время пресс-конференции, состоявшейся в среду, 13 ноября. В ноте Мексика выразила удивление заявлениями нынешнего посла США в нашей стране», — говорится в опубликованном 13 ноября сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее в этот день Саласар заявил, что политика новоизбранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум по борьбе с преступностью полностью провалилась по вине Мехико. По его утверждению, Мексика якобы не поддерживает координацию между двумя странами по данному вопросу.

Как отмечала обозреватель ИА Регнум Ольга Кузнецова, во время своей избирательной кампании Шейнбаум сделала большую ставку на необходимость борьбы с ОПГ. Она отстаивала реформы судебной власти, улучшение возможностей Национальной гвардии по борьбе с отсутствием безопасности и насилием, обещала сделать упор на координацию между федеральными и региональными силовиками, а также прокуратурой и разведывательными структурами для более эффективной работы.

2 июня в Мексике состоялись всеобщие выборы. Победу на них одержала Клаудия Шейнбаум, которая баллотировалась от коалиции «Продолжим вместе творить историю». Она обошла по количеству голосов сенатора Сочитля Гальвеса от альянса правых «Сила и сердце за Мексику» и Хорхе Альвареса Майнеса от партии «Гражданское движение».

Впервые Мексику возглавит женщина. 3 июня президент РФ Владимир Путин поздравил Шейнбаум с победой на выборах. Российский президент направил ей соответствующую телеграмму. Кроме того, Шейнбаум получила поздравления от МИД России.