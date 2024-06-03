Москва, 3 июня, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики, сообщила 3 июня пресс-служба Кремля.

ТАСС/Carlos Tischler/ Eyepix Group/ABACAPRESS.COM

В своей телеграмме глава государства назвал Мексику дружественным партнёром России.

«Примите искренние поздравления по случаю Вашей победы на президентских выборах. Мексика — традиционно дружественный партнёр России в латиноамериканском регионе. Рассчитываем, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества между нашими странами», — отметил Путин.

Он также пожелал Шейнбаум успехов в государственной деятельности, здоровья и благополучия.

Как передавало ИА Регнум, ранее Шейнбаум объявила о своей победе на выборах. На пост президента баллотировались три кандидата, Шейнбаум выступала от коалиции «Продолжим вместе творить историю», являясь преемницей действующего главы Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Шейнбуам родилась в 1962 году в Мехико. Она изучала физику в Национальном автономном университете Мексики и защитила докторскую диссертацию. Политическую карьеру Шейнбаум начала в 2000 году. В частности, она занимала пост мэра Мехико.

Всеобщие выборы прошли в Мексике 2 июня. Граждане выбирали президента страны, депутатов нижней палаты конгресса и сенаторов. Кроме того, в ряде регионов избирали губернаторов, а в столице страны Мехико — мэра.

Уходящий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее отмечал, что страна готова внести вклад в инициативы по урегулированию конфликта на Украине, но только при условии участия в них как Киева, так и Москвы.