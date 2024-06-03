Мехико, 3 июня, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Мексику впервые возглавит женщина после победы Клаудии Шейнбаум от правящей партии Morena на президентских выборах.

Fernando Llano/AP/TASS Клаудия Шейнбаум

Так, по данным Национального избирательного института INE, после обработки 52% бюллетеней Шейнбаум набирает 57,75% голосов избирателей.

Её соперница из оппозиционной коалиции «Сила и сердце за Мексику» Сочитль Гальвес — 29,30%, третий кандидат в президенты, лидер Гражданского движения Хорхе Альварес Майнес от партии «Гражданское движение» набирает 10,57%.

Явка по состоянию на 12:00 мск составила 60,21%.

Как передавало ИА Регнум, ранее Шейнбаум объявила о своей победе на выборах президента страны.

Всеобщие выборы прошли в Мексике 2 июня. Граждане страны выбирали президента, а также 500 депутатов нижней палаты конгресса и 128 сенаторов. Кроме того, в регионах определяли восемь губернаторов и мэра столицы страны Мехико.

На пост президента страны баллотировались три кандидата. Клаудия Шейнбаум выступает от коалиции «Продолжим вместе творить историю» и является преемницей действующего главы Мексики.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что МИД РФ поздравил Шейнбаум с победой на президентских выборах.