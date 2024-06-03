Президентом Мексики стала женщина — 61-летняя Клаудиа Шейнбаум, кандидат от правящей партии Morena. Характеристика «впервые» применительно к этому событию звучит сразу по нескольким причинам.

Eduardo Verdugo / AP/TASS Кандидат от проправительственной коалиции Клаудия Шейнбаум

Немногочисленным энтузиастам, пристально следящим за мексиканскими политиками в перерыве между выборами, Шейнбаум известна в большей степени как бывший мэр Мехико и персонаж, которому прочили президентское кресло еще лет пять назад.

Работать в команде действующего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора Шейнбаум начала еще в 2000 году. Была ответственной за вопросы окружающей среды в мексиканской столице, а в 2018 году сменила победившего на президентских выборах Обрадора и стала мэром.

Многие уже тогда говорили, что Обрадор перетянул за собой «способную протеже», а учитывая, что президентскую должность в Мексике разрешено занимать лишь единожды (зато на целых шесть лет), то бразды правления он передаст именно Шейнбаум.

Наблюдения за мексиканскими политиками в последние несколько лет, да и сама логика вещей позволяют предположить, что новый президент продолжит руководить страной в направлении, заданном президентом нынешним — разве что с некоторыми нюансами.

И вот насчет того, какого сорта могут быть эти нюансы, а также об их примерном масштабе пока предстоит только догадываться. Ибо неоднозначные подробности вылезают, как и всегда, неожиданно.

Ведёт себя аккуратно

Сотрудники большинства мировых СМИ, расписывая оперативки и справки на Клаудию Шейнбаум, уже столкнулись с тем фактом, что первым мексиканским президентом-женщиной станет дама, вышедшая из еврейской семьи.

Предки со стороны её отца являются евреями-ашкенази и прибыли в Мексику из Литвы в 1920-х, а родня по материнской линии — сефардские евреи — бежала из Болгарии в начале 1940-х, спасаясь от преследований. И да, у свежеизбранного президента Мексики были и есть родственники на территории России.

Также Клаудиа Шейнбаум является потомственным ученым. Сначала она стала доктором наук в Национальном автономном университете Мехико, затем написала диссертацию в Национальной лаборатории имени Лоуренса Беркли (входит в структуру Калифорнийского университета) в США и получила степень доктора философии в области энергетики и физики.

В дальнейшем Шейнбаум продолжила заниматься наукой, совмещая её с политической деятельностью. И совмещая весьма успешно — уже в 2007 году она получила коллективную Нобелевскую премию мира в качестве члена Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН.

Отдельные эксперты, в основном из Европы, отметили необычное резюме Шейнбаум в той политической среде, с которой ей уже почти тридцать лет удается работать: сначала первая женщина-мэр Мехико, теперь — первая женщина-президент Мексики.

Часть источников утверждает, что она же — первый член еврейской общины на таких высоких должностях в мексиканском государстве, где еще достаточно сильны католические консервативные настроения. Но, учитывая деликатность вопроса и число деятелей с ближневосточными корнями в центральноамериканской элите, сильно этот факт никого не шокирует.

Происхождение Шейнбаум, тем не менее, является значимым фактором для международных наблюдателей хотя бы в связи с тем, что некоторое время назад власти Мексики заявили, что присоединятся к иску о геноциде, который уже подан ЮАР в Международный суд ООН против Израиля. Ранее к иску присоединилась вся «антиизраильская» левая коалиция Латинской Америки: Колумбия, Чили, Бразилия, Венесуэла.

Теперь местная общественность пристальнее будет наблюдать за новым президентом (которая не скрывает, что отмечает все еврейские праздники) и её поведением при формировании позиции по израильско-палестинскому конфликту.

Пока бывший мэр Мехико — к слову, успевшая поработать и в структурах ООН — на политической арене старается отстаивать по большей части международное право и вести себя аккуратно.

Например, еще будучи кандидатом на пост, она осудила эквадорского лидера Даниэля Нобоа и назвала вторжение в представительство официального Мехико в Кито «грубым нарушением Венской конвенции, оскорблением дипломатии и международного права». Также она дала понять, что целиком поддерживает защиту национального суверенитета Мексики.

Очевидно либеральный бэкграунд

Обсуждают не только происхождение Шейнбаум, но и её род занятий.

Оказывается, президентами и мэрами в Западном полушарии по большей части становятся персонажи с «профильным» образованием — юристы, экономисты политологи, историки и т.п. Шейнбаум с докторской степенью по энергетике и физике несколько выбивается из этого ряда.

И в данном случае мы говорим об этом вовсе не как о недостатке, а скорее как об особенности, которая вполне может быть использована во внешней и внутренней политике свежеиспеченного лидера.

Особенности профессиональной деятельности, дружественность по отношению к «зеленым» активистам, диссертация в калифорнийском Беркли и «женский вопрос», который будет идти «бесплатным приложением» к любой женщине, впервые занявшей какую-то должность, — и на выходе получается политик либерального толка, достаточно идеологически близкий действующей администрации Белого дома.

Matias Delacroix / AP/TASS Сторонники кандидата от проправительственной коалиции Клаудии Шейнбаум во время митинга на площади Сокало после президентских выборов

Здесь необходимо добавить, что латиноамериканские политики нового левого толка — к ним не относятся власти Венесуэлы, Кубы и Никарагуа — идеологически мало чем противоречат вашингтонской повестке, разве что более активно используют в своей деятельности социальный аспект и чуть мягче преподносят своей аудитории глобалистские ценности и тренды.

Шейнбаум — чисто теоретически — могла бы проявиться как политик переходного формата, который более выгоден Вашингтону и для работы в регионе, и в случае необходимости для оказания политического давления на нужных фронтах.

Наркокартели и инвестиции

Поводы для такого давления действительно присутствуют. Правда, применить его можно не только к Клаудии Шейнбаум, но и к любому латиноамериканскому политику. Речь в данном случае о потенциальных связях с местными организованными преступными группировками — мексиканскими наркокартелями.

Во время своей избирательной кампании Шейнбаум сделала большую ставку на необходимость борьбы с ОПГ. Она отстаивала реформы судебной власти, улучшение возможностей Национальной гвардии по борьбе с отсутствием безопасности и насилием, обещала сделать упор на координацию между федеральными и региональными силовиками, а также прокуратурой и разведывательными структурами для более эффективной работы.

Неплохую рекламу Шейнбаум сделало то, что в период её нахождения на посту мэра Мехико количество умышленных убийств в столице снизилось до самого низкого уровня за более чем три десятилетия.

Правда, злопыхатели склонны приписывать этот успех не самой Шейнбаум, а главам силовых ведомств столицы, которые смогли установить «мировые соглашения» с представителями крупнейших преступных группировок и определить порядок их «работы» на определенных территориях. В первую очередь в столице и на курортах с иностранными туристами. Да и перемирие подобного рода оказалось достаточно зыбким.

Если говорить о более конкретных мерах, направленных на борьбу с преступностью, то Шейнбаум пока планирует продолжить политику Обрадора: тот предпочитал улучшать социальную ситуацию в стране, настаивал на необходимости создания новых рабочих мест и инвестициях в наиболее бедные регионы и отрицал серьезные карательные операции против картелей.

Успехи подобных мер вызывают вопросы уже несколько лет: число насильственных преступлений в Мексике остается стабильно высоким, и в результате уже в конце своего срока Обрадор то и дело подвергался информационным атакам со стороны прозападных СМИ.

Его обвиняли в том, что он потакает наркокартелям и зарабатывает на нелегальных мигрантах, которые практически беспрепятственно проникают через мексиканскую территорию к американской границе, продают там наркотики и разжигают так называют «опиоидный кризис».

Таким образом, нельзя исключать вариант, при котором Шейнбаум может подвергнуться тем же нападкам и обвинениям, что и её патрон. Основания для этого можно без труда найти.

Тем более что президент обещала продолжать политику предшественника в вопросах решения миграционного кризиса, которая выражалась в многочисленных просьбах к США и Канаде об инвестициях в бедные регионы Латинской Америки. Также отличительной чертой миграционной политики было достаточно лояльное отношение к иностранцам из наиболее бедных стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Внешнеполитические ожидания

Если говорить о международных отношениях, то за рамками борьбы с преступностью и нелегальной миграцией Клаудии Шейнбаум есть что предложить Вашингтону.

Это многочисленные индустриальные проекты, связанные с сельским хозяйством, недропользованием, а также переходом на более «экологичные» источники энергии.

Учитывая особую любовь западных структур к отмыванию инвестиций через буквально созданную для этих целей сферу «зеленой энергетики», это может создать достаточно прочный вектор сотрудничества между официальным Мехико и Белым домом.

Оснований ожидать каких-либо весомых перемен во взаимоотношениях с европейским континентом пока очень мало. Отношение к российско-украинскому кризису, вероятнее всего, сохранится в своем текущем состоянии: критичное к России и сдержанное к Украине.

А вот действия команды Шейнбаум по отношению к израильско-палестинскому конфликту будут как минимум любопытны хотя бы из-за самой фигуры нового президента.