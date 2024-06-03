Мехико, 3 июня, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Кандидат от правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум объявила о своей победе на выборах президента страны.

TASS/AP Photo/Eduardo Verdugo Клаудия Шейнбаум

По предварительным результатам, которые были опубликованы Национальным избирательным институтом, отрыв в борьбе за пост президента Мексики превышает 30%.

«Хочу поблагодарить миллионы мексиканцев, которые решили голосовать за нас на этих исторических выборах, чтобы продолжить четвертую трансформацию общественной жизни нашей прекрасной страны», — сказала она, выступая в штабе перед журналистами и своими сторонниками.

Как передавало ИА Регнум, всеобщие выборы прошли в Мексике 2 июня. Граждане страны выбирали президента, а также 500 депутатов нижней палаты конгресса и 128 сенаторов. Кроме того, в регионах определяли восемь губернаторов и мэра столицы страны, Мехико.

На пост президента страны баллотировались три кандидата. Клаудия Шейнбаум выступает от коалиции «Продолжим вместе творить историю» и является преемницей действующего главы Мексики. Её конкуренты — сенатор Сочитль Гальвес от альянса правых «Сила и сердце за Мексику» и Хорхе Альварес Майнес от партии «Гражданское движение».