Москва, 3 июня, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Россия поздравляет Клаудию Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике. Об этом 3 июня заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

ТАСС/AP Photo/Fernando Llano

«Мы поздравляем госпожу Шейнбаум с этим внушительным успехом. У нас с Мексикой весьма плодотворно развивается политический диалог и сотрудничество на протяжении долгого времени. Мы выражаем надежду, что при новом руководстве Мексики наши отношения получат дальнейшее развитие, новый импульс. В том числе будет преодолен возникший в последнее время не очень приятный нюанс, связанный с определенными сложностями для российских граждан при поездках в Мексику или через Мексику. Мы находимся в диалоге по линии профильных структур и надеемся, что такого рода вопросы не будут возникать, а при возникновении чего-то подобного будем иметь возможность в позитивном ключе их решать», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, кандидат от правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум объявила о своей победе на выборах президента страны. По предварительным результатам, которые были опубликованы Национальным избирательным институтом, отрыв в борьбе за пост президента Мексики превышает 30%.

Всеобщие выборы прошли в Мексике 2 июня. Граждане страны выбирали президента, а также 500 депутатов нижней палаты конгресса и 128 сенаторов. Кроме того, в регионах определяли восемь губернаторов и мэра столицы страны Мехико. В стране было открыто более 170 тыс. избирательных участков.

На пост президента страны баллотировались три кандидата. Клаудия Шейнбаум выступает от коалиции «Продолжим вместе творить историю» и является преемницей действующего главы Мексики. Её конкуренты — сенатор Сочитль Гальвес от альянса правых «Сила и сердце за Мексику» и Хорхе Альварес Майнес от партии «Гражданское движение».