Москва, 14 ноября, 2024, 06:41 — ИА Регнум. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удары по скоплению личного состава и по бронетехнике Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Об этом 14 ноября проинформировали в Министерстве обороны России.

Минобороны России

«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В министерстве уточнили, что после получения подтверждения разведки об уничтожении личного состава и техники ВСУ бомбардировщики вернулись на аэродром вылета.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны докладывало об уничтожении личного состава и бронетехники ВСУ в приграничных районах Курской области экипажами российских вертолётов Ка-52М. По данным министерства, сразу после пуска ракет экипаж выполнил противоракетный манёвр с помощью тепловых ловушек. Согласно данным авианаводчика, украинские военные и боевая техника были уничтожены.

13 ноября Минобороны сообщило, что общие потери формирований ВСУ с начала их вторжения в Курскую область превысили 32 тыс. человек.

Президент РФ Владимир Путин 4 ноября заявил, что Курская область будет зачищена от формирований противника. После освобождения региона там будет очень востребована помощь волонтёров.