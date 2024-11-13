Москва, 13 ноября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Общие потери формирований Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала их вторжения в Курскую область превысили 32 тыс. человек. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной 13 ноября.

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Российские войска за последние сутки отразили шесть контратак украинских штурмовиков и продолжили наступление. Потери противника в этих боях составили до 80 человек убитыми и ранеными, отметило министерство.

Суточные потери ВСУ на этом направлении составили более 450 военных, два танка, три БМП, в том числе две произведённые в США Bradley, два американских бронетранспортера М113, 33 бронемашины, пять артиллерийских орудий, в том числе польская САУ Krab, четыре миномёта, французский зенитный ракетный комплекс Crotale и 49 автомобилей.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября российские вертолёты Ка-52М уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничных районах Курской области. Координаты целей сообщила разведка. Экипажи после выполнения задания успешно вернулись на аэродром базирования.

В течение суток 11 ноября российские бойцы, выбивающие украинские войска из курского приграничья, отразили семь контратак ВСУ. Потери противника составили до 90 человек, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три боевые бронированные машины и два автомобиля.