* — организация признана террористической и экстремистской, запрещена в РФ

Ростов-на-Дону, 13 ноября, 2024, 21:43 — ИА Регнум. Россия обменяла всех девять женщин из украинского националистического формирования «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), дело которых рассматривают в Южном окружном военном суде. Об этом 13 ноября сообщила адвокат Татьяна Степкина.

Global Look Press/Дмитрий Смоленко/Keystone Press Agency

«Да, всех женщин обменяли», — рассказала она ТАСС.

По её словам, попавшие в плен женщины работали поварами в пункте тылового обеспечения на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Сообщается, что часть фигуранток дела попали в плен в марте 2022 года, когда пытались пересечь блокпост на окраине Мариуполя, за месяц до того, как украинские боевики, находившиеся на «Азовстали», решили сдаться. Остальных задержали в апреле того же года, когда российские войска освободили город.

В настоящее время на скамье подсудимых остается 12 участников националистического формирования. Обвинение просит суд назначить им заключение на сроки от 16 до 24 лет.

Как передавало ИА Регнум, в июне Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному лишению свободы командира отделения группировки «Азов» Петра Шуфлина. Он в марте 2022 года расстрелял троих мирных жителей Мариуполя.

В апреле Верховный суд ДНР приговорил двух боевиков «Азова» Станислава Дутова и Андрея Богдана к заключению, соответственно на 25 и 27 лет. Дутов был заместителем командира роты и приказал расстрелять мирного жителя, Богдан исполнил преступный приказ.

В ДНР также рассматривается дело боевика «Азова» Михаила Швеца. Следствие установило, что он убил мирного жителя Мариуполя. Его дело направили в суд.