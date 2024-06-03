* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 3 июня, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы командира отделения группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Петра Шуфлина, расстрелявшего в марте 2022 года троих мирных жителей Мариуполя, сообщила 3 июня прокуратура республики.

Кадр из видео Пётр Шуфлин

Шуфлин был признан виновным по пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), а также ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

«14 марта 2022 года Шуфлин совместно с сослуживцем, находясь по улице Азовской Военной Флотилии в Мариуполе, выполняя полученный преступный приказ командования, прицельными выстрелами из автомата и пистолета расстреляли ранее задержанных троих мирных граждан. От полученных огнестрельных ранений мужчины скончались на месте преступления», — сказано в сообщении.

Суд также установил, что Шуфлин будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

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Как передавало ИА Регнум, 30 мая Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего ВСУ Александра Свинарчука, отдавшего приказ об убийстве мирных жителей. В марте 2022 года Свинарчук, являясь командиром роты, приказал Сабиру Романовичу, находившемуся на боевой позиции в здании завода «Азовобщемаш» в Мариуполе, убить троих мирных жителей. В результате полученных ранений один мужчина скончался на месте, двоим удалось спастись.

3 июня Верховный суд ЛНР признал командира 15-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Богдана Гарнагу виновным в совершении ряда уголовных преступлений, заочно приговорил к 20 годам колонии и объявил в международный розыск. Следователи установили, что 7 апреля 2022 года по приказу Гарнаги военнослужащие батареи ВСУ произвели не менее 15 неизбирательных выстрелов осколочно-фугасными снарядами из миномёта в сторону жилых домов в городе Попасная (ЛНР).