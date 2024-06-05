* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 5 июня, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Уголовное дело против Михаила Швеца, боевика группировки «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), который обвиняется в убийстве мирного жителя Мариуполя, направили в суд. Об этом сообщила прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР).

ИА Регнум

«Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего водителя пулемётного отделения отдельного отряда специального назначения «Азов» национальной гвардии Украины Михаила Швеца. Он обвиняется по пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)», — сообщили в ведомстве.

14 марта 2022 года Швец в одном из магазинов города нанёс мирному жителю ножевое ранение в шею после выстрела, после чего мужчина скончался, сообщает следствие.

Отмечается, что уголовное дело было направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Как передавало ИА Регнум, 3 июня Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы командира отделения группировки «Азов» Петра Шуфлина, расстрелявшего в марте 2022 года троих мирных жителей Мариуполя. Суд также установил, что Шуфлин будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

3 июня Верховный суд ЛНР признал командира 15-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Богдана Гарнагу виновным в совершении ряда уголовных преступлений, заочно приговорил к 20 годам колонии и объявил в международный розыск. Следователи установили, что 7 апреля 2022 года по приказу Гарнаги военнослужащие батареи ВСУ произвели не менее 15 неизбирательных выстрелов осколочно-фугасными снарядами из миномёта в сторону жилых домов в городе Попасная (ЛНР).

30 мая Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего ВСУ Александра Свинарчука, отдавшего приказ об убийстве мирных жителей. В марте 2022 года Свинарчук, являясь командиром роты, приказал Сабиру Романовичу, находившемуся на боевой позиции в здании завода «Азовобщемаш» в Мариуполе, убить троих мирных жителей. В результате полученных ранений один мужчина скончался на месте, двоим удалось спастись.