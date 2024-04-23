* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 23 апреля, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Верховный суд ДНР приговорил двух боевиков украинского формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), убивших мирного жителя Мариуполя, к тюремному заключению на срок от 25 лет. Об этом 23 апреля сообщили в региональной прокуратуре.

ВС ДНР

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего Станислава Дутова и 24-летнего Андрея Богдана», — заявили в прокуратуре.

Суд установил, что 5 апреля 2022 года в Мариуполе Дутов, являясь заместителем командира роты «Азова», отдал Богдану приказ о расстреле из автомата задержанного мирного жителя, что тот и сделал.

Отмечается, что суд приговорил Дутова к 25 годам лишения свободы, а Богдана — к 27 годам. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля Верховный суд ДНР объявил в международный розыск и заочно приговорил к 28 годам колонии строгого режима боевика «Азова» Дмитрия Поповичева. Установлено, что с 7 марта по 15 апреля 2022 года по его приказу его подчинённые произвели около 100 выстрелов из миномёта по домам на западной окраине Мариуполя. В результате были повреждены три домовладения.

25 марта Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика «Азова» Павла Гусева, застрелившего двух мирных жителей Мариуполя. 20 марта 2022 года он не менее десяти раз выстрелил из автомата АКС-74 в двух мужчин, которые шли по улице и проигнорировали приказ остановиться. От полученных ранений они погибли.