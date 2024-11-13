Киев, 13 ноября, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 13 ноября обратился к западным партнёрам с требованием оказать новую военную помощь Вооружённым силам Украины (ВСУ) после ударов по объектам в Киеве.

Global Look Press/Juliane Sonntag/www. imago-images.de

Украинский лидер призвал Запад выполнять обещания о поставках ракет для систем противовоздушной обороны, средств радиоэлектронной борьбы и другой помощи в военной сфере. По его мнению, чем больше будет вооружений у ВСУ, тем быстрее завершатся боевые действия.

«Именно так достигается мир благодаря силе», — говорится в его обращении, опубликованном на странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Зеленский подчеркнул, что крайне важно, чтобы западные союзники поставляли все необходимые Киеву средства, это должно быть своевременно.

Украинское издание «Страна. ua» ранее 13 ноября сообщило о ракетных ударах и атаке беспилотников на Киев. По данным издания «Общественное», был нанесён авиаудар по объектам критической инфраструктуры. Мэр украинской столицы Виталий Кличко тоже заявлял о взрывах в городе и работе средств ПВО.

Минобороны РФ пока не сообщало об ударах по Киеву. Ранее военное ведомство неоднократно подчёркивало, что российские войска в ходе специальной военной операции наносят удары только по военной инфраструктуре и объектам, использующимся в военных целях.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об участившихся ударах по объектам на Украине, подчеркнул, что российские войска аккуратно относятся к мирному населению, в отличие от киевского режима. ВС РФ наносят удары только по военным объектам, подчеркнул представитель Кремля.

Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский 13 ноября указал на отчёт Пентагона, в котором говорится, что США с апреля поставили Украине 83% от обещанных боеприпасов, 67% обещанных возможностей ПВО и 60% средств огневого поражения. Украинский депутат заявил, что Вашингтон «кинул» Киев жесточайшим образом.

Издание «Военное обозрение» 12 ноября сообщило, что российские войска в последнее время методично наносят удары по системе ПВО Киева и разрушают её. Они также каждые сутки перегружают объекты противовоздушной обороны, которыми ВСУ пытаются заменить ранее уничтоженные радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 12 ноября заявил, что поставки западных вооружений на Украину только продлевают агонию киевского режима и не смогут изменить ход спецоперации.