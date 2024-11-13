Вашингтон, 13 ноября, 2024, 17:00 — ИА Регнум. США не выполнили свои обещания по поставкам военной помощи Вооружённым силам Украины (ВСУ), заявил 13 ноября депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.

РИА Новости/Тарас Петренко

«Жесточайшим образом «кинули» [Украину], оставив [ВСУ] полубезоружными в самый отчаянный момент. Половина от того, что было обещано… на чём строились наши военные расчёты и планы… Как объяснить, когда обещают и не дают?» — написал Бужанский в своем Telegram-канале.

Так депутат отреагировал на доклад пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, согласно которому с апреля 2024 года США поставили Украине 83% от обещанных боеприпасов, 67% обещанных возможностей ПВО и 60% средств огневого поражения.

Как передавало ИА Регнум, американский телеканал CNBC сообщил 6 ноября, что победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к прекращению финансирования Украины. Сын избранного президента Дональд Трамп — младший сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский скоро лишится помощи, которую Вашингтон оказывает ему. Предприниматель Илон Маск, которому Трамп пообещал пост главы министерства государственной эффективности, заявил 12 ноября, что после окончания конфликта на Украине необходимо будет провести аудит американской помощи Киеву.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчёркивал, что поставки оружия Украине только истощают ресурсы стран, принимающих участие в её поддержке.