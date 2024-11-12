Киев, 12 ноября, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Удары российских военных по объектам украинской армии в Киевской области направлены на разрушение систем ПВО столичного региона Украины. Об этом 12 ноября написало «Военное обозрение».

РИА Новости/Сергей Бобылев

Уточняется, что в ночь на 12 ноября ВС России ударили по объектам украинской армии на контролируемых ей территориях. При этом прилёты по Вышгороду и Броварах стали систематическими.

«По украинской версии, ВС РФ методично разрушают систему ПВО столичного региона Украины, а также ежесуточно перегружают те её звенья, которыми ВСУ пытаются заменить ранее поражённые РЛС и ЗРК», — отмечается в материале.

Атаки также фиксировали в районе населённого пункта Обухов Киевской области.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что страна столкнулась с серьёзным дефицитом средств ПВО. По его словам, на счету у украинских войск находится буквально каждая единица таких систем. Ермак добавил, что Киев постоянно просит у западных партнёров передать новые партии средств ПВО.

Месяцем ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на очередной встрече в формате «Рамштайн» в Германии призвал страны НАТО нарастить поставки средств противовоздушной обороны и дальнобойных ракет. В июле он отметил, что союзники пообещали передать Украине недостаточное количество систем ПВО Patriot.

В апреле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что «за закрытыми дверями» просил западных партнёров предоставить ВСУ системы противовоздушной обороны Patriot в аренду, но такая схема не получила одобрения. Он пояснял, что в обмен предлагал партнёрам «всё что угодно».