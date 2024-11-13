Вашингтон, 13 ноября, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Белый дом на встречу с действующим главой государства Джо Байденом. Об этом 13 ноября сообщает The New York Times.

AP/TASS/Evan Vucci

Отмечается, что встреча состоялась по инициативе Байдена. Стороны обсудили процесс передачи власти, а также вопросы внешней и внутренней политики.

Во время встречи Байден поприветствовал Трампа и сказал, что надеется на плавную передачу власти. Трамп, в свою очередь, ответил, что «всё пройдёт настолько гладко, насколько это возможно».

Как передавало ИА Регнум, телеканал CNN сообщил, что супруга Трампа Мелания не примет участия в традиционной встрече с Байденом и его женой Джилл Байден в Белом доме. Первая леди США передала приглашение Мелании Трамп, однако та отказалась идти, нарушив давнюю традицию, существующую в Белом доме.

6 ноября Трамп победил на выборах. Его соперница — действующий американский вице-президент Камала Харрис поздравила своего оппонента с победой и пообещала, что передача власти в стране пройдёт мирно.

Байден в тот же день позвонил Трампу и поздравил его с победой. Он также заверил республиканца, что передача власти будет гладкой, и пригласил его на встречу в Белый дом.