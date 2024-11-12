Вашингтон, 12 ноября, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Супруга избранного президента США Дональда Трампа Мелания не примет участие в традиционной встрече с действующим президентом США Джо Байденом и первой леди США Джилл Байден в Белом доме. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN.

Andrew Harnik/AP/TASS Супруга Дональда Трампа Мелания Трамп

По данным канала, встреча политиков и их жён была назначена на 13 ноября. Джилл Байден передала приглашение Мелании Трамп, однако та отказалась идти.

«Это решение подчеркивает давнюю готовность Мелании Трамп отступить от традиций в то время, когда она готовится вновь занять высокопоставленную — хоть и неизбираемую — должность первой леди», — сказано в материале.

В США существует традиция, по которой нынешняя первая леди принимает в Белом доме свою сменщицу. В 2016 году супруга занимавшего тогда пост президента Барака Обамы Мишель Обама пригласила Меланию Трамп на чай в Желтую овальную комнату Белого дома и провела для нее экскурсию по резиденции.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября Трамп объявил, что победил на выборах. Он назвал себя 47-м президентом США. Соперница республиканца на выборах — действующий американский вице-президент Камала Харрис поздравила своего оппонента с победой и пообещала, что передача власти в стране пройдёт мирно.

Байден в тот же день позвонил Трампу и поздравил его с победой на выборах главы государства. Он также заверил республиканца, что передача власти будет гладкой, и пригласил его на встречу в Белый дом.