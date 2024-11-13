Париж, 13 ноября, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп хочет переложить на Европейский союз все расходы по восстановлению Украины. Об этом 13 ноября написало французское издание Valeurs Actuelles.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Согласно проекту республиканца, стоимость реализации которого оценивается в 1 трлн евро, финансирование восстановления Украины должен будет взять на себя ЕС», — говорится в материале.

Авторы подчеркнули, что США заработали значительные средства от производства вооружений, в то время как страны Европы понесли большие убытки. По их мнению, американская сторона останется в большем выигрыше при любом сценарии.

Как передавало ИА Регнум, американский телеканал CNBC сообщил 6 ноября, что победа Трампа на президентских выборах в США может привести к прекращению финансирования Украины.

Сын избранного президента Дональд Трамп — младший сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский скоро лишится помощи, которую Вашингтон оказывает ему. Предприниматель Илон Маск, в свою очередь, заявил, что после окончания конфликта на Украине необходимо будет провести аудит американской помощи Киеву.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.