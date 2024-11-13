На женской акции протеста в Тбилиси произошла потасовка с полицией
Тбилиси, 13 ноября, 2024, 16:49 — ИА Регнум. В Тбилиси на женской акции протеста против итогов парламентских выборов произошли столкновения с полицией. Об этом 13 ноября сообщило агентство «Sputnik Грузия».
«Ситуация накалилась после того, как полицейские помешали женщинам перекрыть дорогу и помешать движению транспорта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время акция протеста уже завершилась.
Как передавало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. По итогам обработки бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта» набрала почти 54% голосов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 27 октября не признала результаты выборов, а также заявила о «тотальной фальсификации» их результатов, не приведя никаких доказательств. Она также призвала жителей республики участвовать в протестных акциях.
11 ноября Зурабишвили заявила, что страна входит в глубокий политический кризис, выйти из которого можно благодаря новым парламентским выборам, в чём поможет Европа.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что призывы Зурабишвили к акциям протеста после парламентских выборов напоминают попытку госпереворота. Он подчеркнул, что оценочные суждения грузинского президента «с очень маленькими полномочиями» и попытки заставить народ бунтовать, называя выборы пророссийскими, являются очевидным призывом к свержению власти.