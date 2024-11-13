Тбилиси, 13 ноября, 2024, 16:49 — ИА Регнум. В Тбилиси на женской акции протеста против итогов парламентских выборов произошли столкновения с полицией. Об этом 13 ноября сообщило агентство «Sputnik Грузия».

TASS /AP Photo/Zurab Tsertsvadze

«Ситуация накалилась после того, как полицейские помешали женщинам перекрыть дорогу и помешать движению транспорта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время акция протеста уже завершилась.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3929165" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Между протестующими против результатов выборов женщинами и полицейскими в Тбилиси произошла потасовка.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. По итогам обработки бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта» набрала почти 54% голосов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 27 октября не признала результаты выборов, а также заявила о «тотальной фальсификации» их результатов, не приведя никаких доказательств. Она также призвала жителей республики участвовать в протестных акциях.

11 ноября Зурабишвили заявила, что страна входит в глубокий политический кризис, выйти из которого можно благодаря новым парламентским выборам, в чём поможет Европа.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что призывы Зурабишвили к акциям протеста после парламентских выборов напоминают попытку госпереворота. Он подчеркнул, что оценочные суждения грузинского президента «с очень маленькими полномочиями» и попытки заставить народ бунтовать, называя выборы пророссийскими, являются очевидным призывом к свержению власти.