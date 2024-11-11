Тбилиси, 11 ноября, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна входит в глубокий политический кризис, выйти из которого можно благодаря новым парламентским выборам, в чём поможет Европа.

«Грузия входит в глубокий политический кризис. К нам прибыли наши европейские друзья, и это хороший знак того, что Европа не выпускает нас из рук и в Европе верят в Грузию и её народ», — сказала она на совместной пресс-конференции с прибывшими в Тбилиси главами парламентских комитетов стран ЕС.

По мнению Зурабишвили, Грузия — демократическая страна, у которой нет демократических властей. Она заявила, что в стране однопартийное правление, захватившее все институты.

Зурабишвили утверждает, что прошедшие в октябре парламентские выборы были «однопартийно сфальсифицированы», а выйти из политического кризиса можно только назначением новых выборов.

«Провести новые выборы необходимо, чтобы Грузия получила легитимный парламент, легитимное правительство и легитимного президента, когда на это придет время», — добавила она.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. По итогам обработки бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта» набрала почти 54% голосов.

Зурабишвили 27 октября не признала результаты выборов, а также заявила о «тотальной фальсификации» их результатов, не приведя никаких доказательств. Она также призвала жителей республики участвовать в протестных акциях.

Спустя три дня Генпрокуратура Грузии вызвала главу государства на допрос. Однако она сообщила, что не явится и продолжит «делать свою работу как президент». Она также посоветовала прокуратуре «избегать политического урегулирования проблемы».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 1 ноября заявил, что призывы Зурабишвили к акциям протеста после парламентских выборов напоминают попытку госпереворота. Он подчеркнул, что оценочные суждения грузинского президента «с очень маленькими полномочиями» и попытки заставить народ бунтовать, называя выборы пророссийскими, являются очевидным призывом к свержению власти.