Москва, 13 ноября, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин проведёт итоговую пресс-конференцию и прямую линию в совмещённом формате во второй половине декабря. Об этом 13 ноября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости

«Состоится совмещённый формат — большая ежегодная пресс-конференция, которая будет совмещена с элементами прямой линии. Так же будем собирать вопросы граждан, так же будем на них отвечать, так же будем обрабатывать весь массив», — рассказал он.

Российский лидер обязательно ответит на вопросы журналистов федеральных и региональных российских СМИ, а также представителей зарубежных изданий, которые прибудут на пресс-конференцию, добавил Песков. Конкретную дату мероприятия назовут позже.

Как передавало ИА Регнум, Песков в июле сообщил, что большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным пройдут ближе к Новому году. Мероприятие проведут, как и в 2023 году, в совмещённом формате.

Предыдущую прямую линию и большую встречу с журналистами Путин провёл 14 декабря 2023 года. Мероприятие продлилось 4 часа и 4 минуты. Президент ответил на 26 вопросов от жителей страны и на 33 вопроса журналистов. Обсуждались в том числе ситуация в зоне спецоперации, возможность запрета абортов, события в мире и состояние экономики РФ.

Заявления российского лидера вызвали большой интерес в мировых СМИ. Его цитировали издания в странах Запада и Глобального Юга.