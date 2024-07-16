Тверь, 16 июля, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Прямая линия президента России Владимира Путина пройдёт ближе к Новому году, её совместят с большой пресс-конференцией. Об этом сообщил 16 июля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РИА Новости/Станислав Красильников

Он отметил, что это будет итоговое информационное мероприятие в формате, который был выбран в прошлом году.

«Мы пока исходим из того, что это будет совмещённый формат, так же, как это было в прошлом году», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря 2023 года Путин подвёл итоги года в формате прямой линии и большой итоговой пресс-конференции. На протяжении четырёх часов президент отвечал на вопросы граждан и представителей различных СМИ. Вопросы затрагивали широкий спектр тем, в том числе ситуацию в зоне СВО, возможность запрета абортов, мировую повестку, социальные проблемы и состояние российской экономики.

В дни перед прямой линией Путин провёл подробное совещание с руководством президентской администрации, пообщался с министрами и главами ведомств. Песков отмечал, что процесс подготовки к прямой линии идёт напряжённо и беспрерывно. Он рассказал, что многие из граждан, звонивших на прямую линию, выражали президенту свою поддержку.

Более 2 млн вопросов, адресованных главе государства, представитель Кремля назвал прекрасным социологическим срезом.