Киев, 13 ноября, 2024, 13:55 — ИА Регнум. С февраля 2022 года 100 млрд долларов военной международной помощи поступило в украинский бюджет. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Известия/Тарас Петренко

По его словам, 13 ноября США перечислили еще 1,35 млрд долларов. Таким образом, общая сумма поступлений от партнёров Киева составила 100,79 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября американский бизнесмен Илон Маск согласился с тем, что необходимо будет провести аудит американской помощи Киеву после окончания украинского конфликта. Премьер Словакии Роберт Фицо 6 ноября допустил, что избранный президент США Дональд Трамп может прекратить или значительно снизить помощь Украине.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, арестованный на Украине по подозрению в госизмене, 20 октября заявил, что все цели, которых киевский режим пытался достичь с 2014 года, оказались пшиком. Страна погрязла в коррупции и русофобии, добавил он.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов 10 ноября заявил, что в офисе президента Украины идёт оперативная зачистка документации, связанной с военными расходами страны. Чиновники пытаются замести следы воровства и других махинаций.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы стран, принимающих участие в поддержке Украины.