Киев, 20 октября, 2024, 22:30 — ИА Регнум. Все цели, которые пытался достичь киевский режим с 2014 года, оказались ложными. Об этом написал 20 октября депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе на Укарине по подозрению в госизмене.

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«Все национальные идеи и цели, объявленные властью с 2014 года, оказались не просто пшиком, а лживым ничтожеством, — отметил он в своём Telegram-канале.

По словам парламентария, Украина за это время не вошла в ЕС и НАТО, потеряла территории, ещё больше погрязла в коррупции и русофобии, а также получила режим диктатуры вместо демократии. Политик осудил украинские власти за отмену выборов, ущемление свободы слова и насильственную мобилизацию.

Дубинский также раскритиковал киевский режим за запрет русского языка, снос памятников, захват храмов, а также за переименование объектов и территорий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук, который покинул Украину из-за преследований, предупредил, что в рядах ВСУ зреет бунт в связи с историей захвата Архангело-Михайловского собора Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Черкассы, где от действий радикалов пострадали десятки людей, в том числе митрополит Черкасский и Каневский Феодосий. Боевики в масках открыли стрельбу по прихожанам храма и распылили перцовые баллончики.

Парламентарий уточнил, что обратившиеся к нему украинские военные хотят оставить фронт, чтобы защитить жителей от произвола властей. Он утверждает, что уйти с передовой хотят «целые подразделения». Дмитрук также обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в том, что тот развязал на Украине гражданский конфликт, который принял формы прямых столкновений и убийств.