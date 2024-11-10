Москва, 10 ноября, 2024, 13:33 — ИА Регнум. После победы на выборах президента США Дональда Трампа в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского началась спешная зачистка всей документации, связанной с военными расходами. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

ThePresidentialOfficeofUkraine/Global Look Press

«Поступает достоверная информация о начале спешной зачистки окружением Зеленского всей документации, связанной с поставками оружия, боеприпасов и выделения денег. Причём делают это вместе с натовскими и американскими чиновниками», — сказал он агентству «РИА Новости».

По словам Рогова, эти зачистки связаны с банальным желанием замести следы воровства денежных средств и прочих махинаций, ведь в Киеве осознают, что Трамп захочет вскоре провести ревизию военных поставок на Украину.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что власти действуют в интересах коррупционеров и в ущерб безопасности страны.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе на Украине по подозрению в госизмене, заявил, что при киевском режиме страна ещё больше погрязла в коррупции и русофобии.

Как сообщало американское издание The New York Times, ещё в 2017 году Дональд Трамп при первой личной встрече с президентом России Владимиром Путиным спрашивал у главы российского государства его мнение по поводу поставок оружия киевскому режиму.

Тогда Путин в ответе политику-республиканцу подчеркнул, что Украина, будучи крайне коррумпированной и криминализированной страной, вне зависимости от объёмов американской помощи всегда будет требовать большего.