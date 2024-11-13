Вашингтон, 13 ноября, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Американский лидер Джозеф Байден встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом в Белом доме для обсуждения приоритетов внутренней и внешней политики и передачи дел. Об этом 12 ноября сообщила пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер журналистам в ходе брифинга.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

По словам представителя Белого дома, 13 ноября Трамп приедет в Белый дом по приглашению действующего президента США в рамках процесса мирной передачи власти. Жан-Пьер уточнила, что перед началом встречи в Овальном кабинете состоится протокольная съемка.

Встреча уходящего американского лидера с избранным не является обязательным требованием, но происходит как дань традиции, хотя в 2020 году такой встречи Байдена и Трампа не произошло. При этом действующий глава Белого дома не планирует пропускать инаугурацию своего политического оппонента-республиканца, хотя Трамп в 2021 году не явился на инаугурацию Байдена.

На встрече в Белом доме по традиции обсуждают состояние дел в стране, приоритеты во внешней и внутренней политике, а чиновники встречаются с командой переходного периода новой администрации избранного президента. Будущая и настоящая первые леди тоже традиционно присутствуют на таком мероприятии, но сведений о том, что Мелания Трамп будет сопровождать супруга и встретится с Джилл Байден, на сегодняшний день нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что супруга избранного президента США Трампа Меланияне примет участие в традиционной встрече с действующим президентом США Байденом и первой леди США Джилл Байден в Белом доме. По данным СМИ, Джилл Байден передала приглашение Мелании Трамп, однако та отказалась идти, нарушив давнюю традицию, существующую в Белом доме.

6 ноября Трамп объявил, что победил на выборах. Он назвал себя 47-м президентом США. Соперница республиканца на выборах — действующий американский вице-президент Камала Харрис поздравила своего оппонента с победой и пообещала, что передача власти в стране пройдёт мирно.

Байден в тот же день позвонил Трампу и поздравил его с победой на выборах главы государства. Он также заверил республиканца, что передача власти будет гладкой, и пригласил его на встречу в Белый дом.