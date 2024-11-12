Москва, 12 ноября, 2024, 20:43 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 украинских беспилотников за 2,5 часа. Об этом 12 ноября сообщило Министерство обороны РФ.

ИА Регнум

«Дежурными средствами ПВО 11 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и два — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа пресечены с 17:30 до 20:00 мск.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 12 ноября силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников над тремя регионами РФ. Девять беспилотников были уничтожены над территорией Белгородской области, а также по два БПЛА — над Брянской и Курской областями.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на нефтебазу в Старооскольском городском округе. По данным главы региона, один из резервуаров загорелся. К ликвидации возгорания были привлечены 10 пожарных расчётов. В результате атаки никто не пострадал, отметил он.