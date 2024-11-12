Москва, 12 ноября, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников. Об этом утром 12 ноября проинформировали в Министерстве обороны России.

РИА Новости

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

По данным Минобороны, девять беспилотников были уничтожены над территорией Белгородской области, а также по два БПЛА над территорией Брянской и Курской областей.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 12 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на нефтебазу в Старооскольском городском округе. По данным главы региона, в результате взрыва один из резервуаров загорелся. К ликвидации возгорания были привлечены 10 пожарных расчётов. В результате атаки никто не пострадал, отметил губернатор.

Кроме того, об уничтожении беспилотников в ночь на 12 ноября сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его информации, в результате атаки беспилотников пострадавших и разрушений нет.