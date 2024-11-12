Париж, 12 ноября, 2024, 17:59 — ИА Регнум. США и страны ЕС должны совместно наращивать помощь Киеву, чтобы изменить ход конфликта на Украине. Об этом 12 ноября заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

World Economic Forum Марк Рютте

«Мы сообща должны подтвердить приверженность долгосрочной поддержке, и должны делать больше, чем просто поддерживать боеспособность Украины… предоставляя Украине необходимую помощь, чтобы изменить траекторию конфликта», — заявил он во время совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Париже.

Он также отметил, что поддержка Украины отвечает интересам Европы, США и государств Индо-Тихоокеанского региона, таких как Япония и Южная Корея.

Как передавало ИА Регнум, младший сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший после победы своего отца на выборах главы государства сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский скоро лишится помощи, которую Вашингтон оказывает Киеву. Ранее Трамп-старший не раз заявлял, что ему хватило бы суток на урегулирование конфликта на Украине, руководи он Белым домом.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх 7 ноября заявила, что Украина получит от США 6 млрд долларов военной помощи до прихода к власти в январе 2025 года новой администрации. Она уточнила, что осталось около 4 млрд долларов из запасов минобороны и есть ещё примерно 2 млрд долларов по линии Агентства по международному развитию (USAID) (организация, признанная в РФ нежелательной).

Издание Politico, в свою очередь, сообщило, что администрация действующего президента США Джо Байдена планирует срочно направить Украине пакет помощи на сумму более $6 млрд до дня инаугурации нового главы государства. По мнению автора статьи, уходящая администрация Белого дома готовится к прекращению военных поставок с момента вступления в должность Трампа.