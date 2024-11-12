Рютте рассказал, как ЕС и США могут переломить ход конфликта на Украине
Рютте: Запад должен нарастить помощь ВСУ, чтобы изменить ход конфликта на Украине
Париж, 12 ноября, 2024, 17:59 — ИА Регнум. США и страны ЕС должны совместно наращивать помощь Киеву, чтобы изменить ход конфликта на Украине. Об этом 12 ноября заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
«Мы сообща должны подтвердить приверженность долгосрочной поддержке, и должны делать больше, чем просто поддерживать боеспособность Украины… предоставляя Украине необходимую помощь, чтобы изменить траекторию конфликта», — заявил он во время совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Париже.
Он также отметил, что поддержка Украины отвечает интересам Европы, США и государств Индо-Тихоокеанского региона, таких как Япония и Южная Корея.
Как передавало ИА Регнум, младший сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший после победы своего отца на выборах главы государства сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский скоро лишится помощи, которую Вашингтон оказывает Киеву. Ранее Трамп-старший не раз заявлял, что ему хватило бы суток на урегулирование конфликта на Украине, руководи он Белым домом.
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх 7 ноября заявила, что Украина получит от США 6 млрд долларов военной помощи до прихода к власти в январе 2025 года новой администрации. Она уточнила, что осталось около 4 млрд долларов из запасов минобороны и есть ещё примерно 2 млрд долларов по линии Агентства по международному развитию (USAID) (организация, признанная в РФ нежелательной).
Издание Politico, в свою очередь, сообщило, что администрация действующего президента США Джо Байдена планирует срочно направить Украине пакет помощи на сумму более $6 млрд до дня инаугурации нового главы государства. По мнению автора статьи, уходящая администрация Белого дома готовится к прекращению военных поставок с момента вступления в должность Трампа.