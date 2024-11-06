Вашингтон, 6 ноября, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Пакет помощи на сумму более $6 млрд планирует срочно направить Украине администрация действующего президента США Джозефа Байдена, прежде, чем победивший на выборах Дональд Трамп вернётся в Белый дом. Об этом 6 ноября сообщает на своей странице в социальной сети Х обозреватель издания Politico Джек Детч.

Иван Шилов ИА Регнум Конгресс США, Украина

«Администрация Байдена планирует в спешном порядке перечислить оставшиеся шесть миллиардов долларов на помощь безопасности Украины до дня инаугурации», — отмечается в сообщении.

Журналист поясняет, что уходящая администрация Белого дома готовится к прекращению военных поставок с момента вступления в должность избранного президента США Трампа.

По данным издания, из оставшейся на помощь Украине суммы $2,1 млрд выделены на новые оборонные заказы у американских подрядчиков, а ещё $4,3 млрд направлены на изъятие со складов имеющихся вооружений. Поясняется, что от момента объявления о помощи до момента её поставки уходят месяцы, поэтому новая помощь, если о ней заявит Байден, может не дойти до Киева.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как проинформировал американский телеканал CNBC, победа Трампа на выборах может привести к прекращению финансирования Украины. По мнению экспертов, главным фактором для Киева станет то, какая политическая сила будет править в Конгрессе после президентских выборов.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что США могут сократить помощь Украине после победы на выборах Трампа, что выгодно для России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что тональность миролюбивых заявлений Трампа может измениться в случае, если он станет президентом. Он добавил в России сделают выводы только после первых конкретных действий американского политика.