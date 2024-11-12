Москва, 12 ноября, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц является слабым политиком, а его ультиматум России выглядит глупо. Об этом 12 ноября заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

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Ранее Мерц заявил, что выдвинет РФ ультиматум, согласно которому киевскому режиму будут переданы дальнобойные ракеты Taurus и сняты ограничения на удары по российской территории, если военные действия на Украине не завершатся в течение суток.

«Естественно, это глупости. Если это пиар-ход, хорошо, молодец, пытайся стать канцлером», — процитировала парламентария Lenta.ru.

При этом, если кандидат в канцлеры ФРГ настроен серьёзно, то с подобными политиками Германию ждёт скорое падение в экономическую и политическую пропасть, подчеркнул Чепа.

Как передавало ИА Регнум, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв назвал заявление Мерца о поставках Taurus безответственным. По его мнению, применение данного оружия будет означать глубокую вовлечённость Германии в украинский конфликт. Общаться с Россией на языке ультиматумов бесполезно и недальновидно, особенно ФРГ, подчеркнул Косачёв.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что поставка Украине дальнобойных ракет Taurus не изменит ход спецоперации, а лишь продлит агонию киевского режима. Удары крылатыми ракетами многократно увеличивают риск перехода вооружённого конфликта в самую опасную стадию, добавил политик.

Канцлер Германии Олаф Шольц 20 сентября заявил, что Германия не будет поставлять Taurus на Украину. Он сообщил о давлении, которое на него оказывают, требуя поставок Киеву дальнобойных ракет. По словам главы правительства ФРГ, он намерен оставаться на своих позициях.