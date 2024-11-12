Москва, 12 ноября, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Заявление кандидата на пост канцлера ФРГ от Христианско-демократического союза Фридриха Мерца о возможных поставках Украине немецких ракет Taurus является безответственным. Об этом 12 ноября заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета Taurus

«Безответственное заявление кандидата в канцлеры Германии от ХДС Фридриха Мерца. <…> «Разрешение» на применение Taurus означает прямое участие немецких военных, то есть всё более глубокое вовлечение Германии в конфликт на Украине», — написал он в Telegram-канале.

Косачёв добавил, что общаться с Россией на языке ультиматумов бесполезно и недальновидно, особенно Германии.

Сенатор подчеркнул, что усиление агрессивной риторики и вовлечённости ФРГ в украинские события прямо противоположно тенденциям в германском обществе. По его словам, антигерманские элиты в Берлине ведут собственную страну к военному конфликту с ядерной державой, которая ни разу не угрожала и не совершала враждебных действий по собственной инициативе.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября Мерц заявил, что выдвинет России ультиматум, если станет канцлером ФРГ. По его словам, он призовёт РФ прекратить военные действия на Украине в течение суток, в противном случае Германия может поставить киевскому режиму дальнобойные ракеты Taurus и снимет ограничения для украинских военных на применение своего оружия по объектам на российской территории.

Подобные угрозы Мерц озвучивал и ранее. Так, 15 октября он заявил, что Германия должна передать киевскому режиму дальнобойные ракеты Taurus, если Россия не перестанет бить по объектам ВСУ.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Мерца, заявила, что он должен в первую очередь ставить ультиматум своей жене. Также она призвала западных политиков прекратить вооружать Киев для завершения боевых действий.