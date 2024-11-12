Москва, 12 ноября, 2024, 11:50 — ИА Регнум. В Центробанке РФ опровергли слова депутата Госдумы Марии Прусаковой о снижении ключевой ставки в марте 2025 года.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ранее 12 ноября парламентарий в Telegram-канале написала, что председатель Центробанка Эльвира Набиуллина завершила встречу с фракцией КПРФ прогнозом по ключевой ставке, согласно которому якобы с марта 2025 года ожидается её снижение и постепенный выход на показатели 2023 года.

«Эта информация не соответствует действительности. Председатель Банка России, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки», — указано в заявлении банка.

Отмечается, что траекторию ставки определит динамика инфляции и инфляционных ожиданий. В ЦБ РФ призвали ориентироваться на данные среднесрочного прогноза по итогам заседания Совета директоров Банка России от 25 октября текущего года.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября в ЦБ РФ не исключили повышения ключевой ставки на декабрьском заседании, но решение ещё не предопределено. Зампредседателя регулятора Алексей Заботкин отметил, что октябрьские данные по инфляции не сильно отличаются от сентябрьских, но информация последних двух недель указывает на то, что в ноябре–декабре может произойти замедление кредитной активности.

25 октября Банк России повысил ключевую ставку до 21%. Регулятор объявил, что ставку подняли на два процентных пункта, поскольку уровень инфляции существенно выше прогнозного.

В конце месяца Набиуллина заявила, что ЦБ вынужденно перешёл к жёсткой денежно-кредитной политике. По её словам, это стало новой ситуацией для российской экономики. Также она отметила, что подобные шаги — это не прихоть, а неизбежная реакция на сложившуюся ситуацию в экономике. Период такой политики в будущем окупится, добавила глава банка России.