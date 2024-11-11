Москва, 11 ноября, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Центральный банк РФ не исключает повышения ключевой ставки на декабрьском заседании, но решение не предопределено. Об этом 11 ноября заявил журналистам заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин в Госдуме.

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«Сигнал на декабрьское заседание, который был дан по итогам заседания в октябре, звучит как-то, что совет директоров допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании», — сказал он.

Заботкин отметил, что даже этот сигнал не предопределяет решение, которое будет приниматься исходя из той картины экономики, которую ЦБ будет видеть на середину декабря.

По его словам, октябрьские данные по инфляции не сильно отличаются от сентябрьских, но информация последних двух недель указывает на то, что в ноябре–декабре может произойти замедление кредитной активности. Заботкин подчеркнул, что если эти сигналы будут подтверждены, то ЦБ учтёт их.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября Банк России повысил ключевую ставку до 21%. Регулятор объявил, что ставку подняли на два процентных пункта, поскольку уровень инфляции существенно выше прогнозного.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре и намерен принимать решения, исходя из поступающих данных об экономической ситуации в стране.

31 октября Набиуллина заявила, что ЦБ вынужденно перешёл к жёсткой денежно-кредитной политике. По её словам, это стало новой ситуацией для российской экономики. Также она отметила, что жёсткая денежно-кредитная политика — это не прихоть, а неизбежная реакция на сложившуюся ситуацию в экономике. Период такой политики в будущем окупится, добавила глава ЦБ.

1 ноября директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова отмечала, что регулятор видит перегрев на рынке корпоративного кредитования, существенная часть отраслей оказалась не очень чувствительной к изменениям ключевой ставки.