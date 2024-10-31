Москва, 31 октября, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Жёсткая денежно-кредитная политика Банка России — это не прихоть, а неизбежная реакция на сложившуюся ситуацию в экономике, заявила 31 октября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

Сергей Савостьянов/ТАСС Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

«В целом жёсткая денежно-кредитная политика — это не прихоть Центрального банка, это неизбежная реакция на то, что происходит в экономике, и в нынешних условиях экономика и государство, и частный бизнес должны направлять ресурсы на приоритетное направление», — отметила Набиуллина.

По прогнозу главы регулятора, период жёсткой политики окупится. Она подчеркнула, что многие страны прошли через это, добиваясь устойчиво низкой инфляции. Набиуллина напомнила, что низкая инфляция делает более доступной ипотеку и кредиты для бизнеса.

Как сообщало ИА Регнум, Банк России на заседании 25 октября поднял ключевую ставку на два процентных пункта — до рекордного значения в 21%. Регулятор допустил, что возможно дальнейшее повышение на ближайшем заседании. Решение было принято из-за высокой инфляции.

Комментируя повышение ключевой ставки, Набиуллина заявила, что ипотечные ставки начнут снижаться по мере замедления инфляции. Также она отметила, что максимальной величины ключевой ставки не существует.