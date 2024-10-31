Москва, 31 октября, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Банк России вынужден был перейти к жёсткой денежно-кредитной политике (ДКП), повысив ключевую ставку до 21%. Об этом 31 октября заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Государственной думе.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Мы были вынуждены войти в период жёсткой денежно-кредитной политики (ДКП), это новая ситуация для нашей экономики», — сказала она.

Глава Центробанка отметила, что регулятор не собирается делать никаких «скидок» для достижения цели по инфляции в 4%, невзирая на ухудшающиеся обстоятельства.

Набиуллина также назвала основным барьером для роста отечественной экономики без состояния перегрева нехватку производственных мощностей, а не дефицит кредитования. По её словам, без высокой ключевой ставки предприятия брали бы больше кредитов и это бы обернулось гораздо более высокой инфляцией.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 31 октября глава ЦБ РФ заявила, что жёсткая денежно-кредитная политика регулятора — это не прихоть, а неизбежная реакция на сложившуюся ситуацию в экономике. По её мнению, период такой жёсткой политики окупится.

Банк России 25 октября объявил о повышении ключевой ставки до 21%. Позднее Набиуллина заявила, что регулятор может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре. Она отметила, что ЦБ будет принимать решения исходя из поступающих данных об экономической ситуации в России.