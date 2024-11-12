Вашингтон, 12 ноября, 2024, 11:20 — ИА Регнум. В окружении избранного президента США Дональда Трампа ожидают, что он назначит сенатора-республиканца от штата Флорида Марка Рубио на пост государственного секретаря в своей администрации. Об этом 12 ноября со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal.

Evan Vucci/AP/TASS Дональд Трамп и Марко Рубио

Как утверждает издание, Трамп ещё может передумать, однако в целом кандидатура Рубио его вполне устраивает.

Трамп, отмечается в материале, достаточно быстро заполняет ключевые внешнеполитические позиции. Так, в понедельник он выбрал конгрессвумен от штата Нью-Йорк Элизу Стефаник на пост представителя США при ООН.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября Трамп предложил конгрессмену от штата Флорида Майку Уолтцу должность помощника президента по национальной безопасности. Газета The Wall Street Journal охарактеризовала Уолтца как «критика НАТО» и указала на жёсткую позицию конгрессмена по отношению к Китаю. Помимо этого, Трамп заявил, что назначит экс-конгрессмена Ли Зелдина главой Агентства по охране окружающей среды. Днём ранее избранный президент анонсировал, что ответственным за безопасность американской границы и депортацию нелегальных мигрантов в новой администрации президента США станет экс-глава Службы таможенного и пограничного контроля Томас Хоман.

Также Трамп сообщил, что состав его администрации будет отличаться от состава администрации в 2017–2020 годах. В частности, экс-госсекретарь Майк Помпео и бывший постпред США при ООН Никки Хейли не будут приглашены вновь занять эти посты.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике РФ Алексей Пушков предостерёг Трампа от назначения лжесоюзников и сторонников жёсткой антироссийской линии, которые могут попытаться втянуть политика-республиканца в «вашингтонское болото».