Москва, 10 ноября, 2024, 02:01 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп во время второго срока пребывания у власти рискует вновь попасть в «вашингтонское болото». Об этом 9 ноября заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Вашингтонское болото», которое он обещал осушить ещё в 2016-м году, но так и не осушил, постарается облепить его со всех сторон своими лешими да кикиморами, чтобы связать по рукам и ногам. Вот где таится главная угроза», — написал Пушков в Telegram-канале.

По его словам, огромное влияние на Трампа будет оказывать его команда, которая, скорее всего, будет набираться по принципу личной симпатии. При этом в команде Трампа могут оказаться не искренне поддерживающие Трампа, а сторонники жёсткой антироссийской линии. По мнению Пушкова, от будущего главы Белого дома потребуется много упорства и силы воли, чтобы не позволить лжесоюзникам это сделать и самому, незаметно для себя, не стать частью западного «болота». От этого, по мнению Пушкова, будет зависеть выполнение заявленных Трампом целей, его личный успех как 47-го президента США и во многом — судьбы мира.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября обозреватель информагентства Bloomberg Кортни Макбрайд отметила, что Трамп уже начал формировать свой курс в отношении ключевых внешнеполитических вопросов. Особенно явно это ощущается в отношении кризиса на Украине. Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал разрешить украинский кризис ещё до своей инаугурации. В связи с этим глава киевского режима Владимир Зеленский уже пытается «проявлять активность» для создания себе лучших условий в этой ситуации, напомнила автор.

Дональд Трамп 7 ноября заявил, что выбрал свою советницу Сьюзан Уайлс в качестве основной кандидатуры на пост главы аппарата Белого дома при его администрации. По мнению избранного президента США, она является сильной и умной, а также обладает новаторским видением.

Избранный президент США сначала попытается навязать своё видение разрешения украинского конфликта, а если не получится, то Трамп по своей любимой привычке может умыть руки и самоустраниться от ситуации, переложив ответственность на Европу, отметил обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков.