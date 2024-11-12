Вашингтон, 12 ноября, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп предложил конгрессмену от штата Флорида Майку Уолтцу должность помощника президента по национальной безопасности. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп в Белом доме

Как отмечает издание, советник по национальной безопасности — это очень влиятельная должность, назначаемая президентом, которая не требует утверждения Сенатом. Работа подразумевает координацию между всеми ведущими агентствами национальной безопасности, информирование президента и реализацию его политики.

Вместе с этим газета охарактеризовала Уолтца, как «критика НАТО» и указала на жёсткую позицию конгрессмена по отношению к Китаю.

Помимо этого, Трамп заявил, что назначит экс-конгрессмена Ли Зелдина главой Агентства по охране окружающей среды.

Трамп ранее рассказал, что изменит состав своей администрации в сравнении с президентством 2017–2020 годов. В частности, экс-госсекретарь Майк Помпео и бывший постпред США при ООН Никки Хейли не будут приглашены вновь занять эти посты.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предостерёг Трампа от лжесоюзников и сторонников жёсткой антироссийской линии, которые могут оказаться в его администрации и попытаться втянуть политика-республиканца в «вашингтонское болото».

10 ноября британское издание The Guardian со ссылкой на мнение экспертов сообщило, что переназначения в новом правительстве США могут быть выгодны американскому предпринимателю Илону Маску. Отмечалось, что таким образом Трамп, вероятно, может отблагодарить Маска за его крупную поддержку в ходе предвыборной гонки.