Брянск, 12 ноября, 2024, 06:24 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью. Об этом утром 12 ноября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал глава области в Telegram-канале.

По информации Богомаза, в результате атаки беспилотника пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 12 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. По данным главы региона, в результате взрыва один из резервуаров загорелся. К ликвидации возгорания были привлечены 10 пожарных расчётов. В результате атаки никто не пострадал, отметил губернатор.

10 ноября два беспилотника, летевших в сторону Москвы, были перехвачены над подмосковным Раменским.