Белгород, 12 ноября, 2024, 03:11 — ИА Регнум. Украинский беспилотник атаковал нефтебазу на территории Старооскольского городского округа в Белгородской области. Об этом 12 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. В результате взрыва один из резервуаров загорелся», — написал Гладков в Telegram-канале.

По данным главы региона, к ликвидации возгорания были привлечены 10 пожарных расчётов. В результате атаки никто не пострадал, отметил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября два беспилотника, летевших в сторону Москвы, были перехвачены над подмосковным Раменским.

В ночь на 11 ноября силы ПВО сбили над Курской и Белгородской областями в общей сложности 13 украинских беспилотников самолётного типа. Опасность атаки дронов объявляли в Курской, Белгородской, Воронежской и Липецкой областях.