Амстердам, 12 ноября, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Власти Нидерландов ужесточат меры борьбы с антисемитизмом и разработают комплексную стратегию противодействия подобным явлениям после инцидентов с израильскими футбольными болельщиками в Амстердаме. Об этом 11 ноября заявил премьер-министр страны Дик Схоф на пресс-конференции в Гааге.

ИА Регнум Погромы в Амстердаме

Как подчеркнул Схоф, ничто не может оправдать произошедшего в ночь на 8 ноября в Амстердаме, подобные случаи являются проявлениями настоящего антисемитизма, с которым необходимо бороться.

«Мы не можем отвечать на нетерпимость толерантностью, мы должны принять жёсткие меры против этого», — отметил Схоф.

Премьер-министр уточнил, что 15 ноября правительство планирует обсудить комплексную стратегию по противодействию проявлениям антисемитизма. Ключевым пунктом стратегии станут меры по обеспечению безопасности евреев, проживающих в Нидерландах.

Как указал Схоф, нет никакого оправдания для травли и преследования людей по национальному признаку. Не может послужить таким оправданием и происходящее в секторе Газа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча с нидерландским футбольным клубом «Аякс» на болельщиков тель-авивского ФК «Маккаби» совершили серию нападений, в результате чего пострадали как минимум 10 граждан Израиля. По данным местных властей, около 30 человек были арестованы.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился в срочном порядке направить в Нидерланды два спасательных самолёта на помощь пострадавшим. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о планах развернуть в Нидерландах свою спасательную миссию, однако спустя несколько часов стало известно, что операция проведена не будет. В минобороны Израиля отметили, что указанное решение принято «согласно директиве».

Власти Амстердама объявили о запрете на проведение демонстраций 9 и 10 ноября в связи с серией нападений на израильских футбольных болельщиков в столице Нидерландов. Также объявлено о введении дополнительных мер безопасности. Несмотря на запрет, пропалестинские демонстранты 10 ноября вышли на площадь Дам. Полиция задержала более 50 участников несанкционированной акции. После этого власти города продлили запрет на демонстрации до 14 ноября.