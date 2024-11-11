Москва, 11 ноября, 2024, 21:32 — ИА Регнум. Власти США хотят добиться проведения выборов на Украине, чтобы сформировать легитимную власть, которая сможет вести мирные переговоры о перемирии с Россией. Об этом 11 ноября заявил бывший депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.

ИА Регнум

«Если США намерены всерьёз перейти к политико-дипломатическому урегулированию этого конфликта, то, конечно, надо навести порядок внутри Украины в плане легитимности украинской власти», — процитировало его «РИА Новости».

Килинкаров отметил, что Москва не будет вести переговоры с Киевом, пока на Украине не будет легитимной власти. По его мнению, выборы в этой стране обязательно проведут. Он считает, что это произойдёт весной 2025 года.

Бывший нардеп не стал прогнозировать, кого могут избрать украинским президентом, но он уверен, что им точно будет не глава киевского режима Владимир Зеленский, который сделал уже много ошибок, в том числе в вопросе урегулирования конфликта.

Как передавало ИА Регнум, Служба внешней разведки (СВР) России 11 ноября сообщила, что Госдепартамент США планирует организовать парламентские и президентские выборы на Украине в 2025 году, чтобы отстранить от власти «чрезмерно зарвавшегося» Зеленского. При этом подконтрольные Западу гражданские активисты прорабатывают вопрос о создании проамериканской партии, которая войдёт в Верховную раду и будет контролировать избранного президента.

Президент РФ Владимир Путин в мае заявил, что, согласно конституции Украины, Зеленский утратил легитимность, так как вышел срок его властных полномочий. Украинское законодательство не предусматривает продления президентского срока ни при каких случаях, подчеркнул российский лидер.