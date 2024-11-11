Москва, 11 ноября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Государственный департамент США прорабатывает варианты проведения президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году, чтобы отстранить от власти главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 11 ноября сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

Сергей Корсун ИА Регнум

«В качестве одного из «легитимных» способов устранения «чрезмерно зарвавшегося» В. Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов», — заявило пресс-бюро СВР.

Ведомство отметило, что выборы планируется проводить в условиях продолжения боевых действий. Госдеп решил начать предварительную работу для формирования необходимых для этого условий. Первый этап действий предполагает, что структуры украинского гражданского общества, подконтрольные США, начнут выступать с соответствующей инициативой, этому обеспечат «широкую общественную поддержку».

По информации СВР, всех кандидатов будут согласовывать с Вашингтоном. Также американские неправительственные организации определят, какие местные структуры будут мониторить проведение выборов.

Кроме того, финансируемые Западом гражданские активисты начали говорить о необходимости создать новую политическую партию, которая займёт проамериканскую нишу. Планируется, что это объединение войдёт в Верховную раду и будет рычагом влияния любого украинского лидера.

«Подобная активность американцев наглядно свидетельствует о том, что регулярно повторяемая официальными представителя­ми США мантра «ни слова об Украине без Украины» является не более чем красивой обёрткой. На деле судьба этой страны и ее марионеточных руководителей будет и дальше решаться в высо­ких кабинетах в Вашингтоне», — отметили в СВР.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в мае указал на то, что срок властных полномочий Зеленского истёк, так как в Конституции Украины предусмотрено продление полномочий депутатов Верховной рады, но не президента. Согласно украинскому законодательству, в настоящее время легитимной властью в этой стране обладает только парламент.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 2 ноября заявил, что любая новая власть на Украине, которая сменит действующий режим, в первую очередь казнит предшественников. Кроме того, будут объявлены незаконными все документы, подписанные Зеленским. Также стоит ожидать судебных процессов в связи масштабными хищениями в стране.