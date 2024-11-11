Москва, 11 ноября, 2024, 14:04 — ИА Регнум. В планах президента России Владимира Путина пока нет каких либо контактов с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом 11 ноября на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Хочу вас переадресовать к словам президента, сказанным на «Валдае». Пока каких-то конкретных планов нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, спикер Кремля также назвал ложной информацию о якобы телефонном звонке Трампа Путину недельной давности. Об этом написала газета The Washington Post, утверждая, что американский политик советовал не обострять конфликт на Украине и якобы выразил заинтересованность в дальнейшем диалоге с целью обсуждения скорейшего разрешения вооружённого противостояния.

7 ноября Путин в ходе выступления на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США. Президент РФ заявил, что готов вести дискуссию с Трампом и не считает «зазорным» позвонить ему первым. Россия будет работать с любым президентом США, которого выберет американский народ, отметил он.

На следующий день Песков подтвердил готовность российского лидера к телефонному разговору с новым главой США. Он не исключил возможность телефонного звонка, инициатором которого станет сам Путин. Однако пока нет понимания, когда и по каким вопросам может состояться беседа глав двух государств, подчеркнул спикер Кремля.