Москва, 11 ноября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. У президента РФ Владимира Путина пока не запланированы контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом 11 ноября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Пока каких-то конкретных планов нет», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков также опроверг сообщение в СМИ о том, что Трамп позвонил Путину. Такие публикации хорошо отражают качество материалов, которые публикуют издания, добавил пресс-секретарь.

Как передавало ИА Регнум, газета The Washington Post 10 ноября сообщила о телефонном разговоре между Путиным и Трампом. Якобы американский лидер рекомендовал российскому коллеге не обострять конфликт на Украине и заявил о заинтересованности в скорейшем разрешении вооружённого конфликта.

При этом Песков 8 ноября сообщил о готовности Путина к разговору с Трампом, хотя пока нет конкретных планов. Ранее пресс-секретарь заявил, что российский президент может позвонить в Вашингтон, но сначала нужно посмотреть, как будут развиваться события, а пока нет понимания, что можно обсуждать.