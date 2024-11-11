Москва, 11 ноября, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин был проинформирован о срыве операции украинской военной разведки по угону российского вертолёта радиоэлектронной борьбы радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1. Об этом 11 ноября заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ФСБ РФ

Журналисты поинтересовались у спикера Кремля планируется ли в дальнейшем отметить работу российской группы контрразведки.

«Разумеется, здесь очевидно, что специальные службы, в первую очередь перед тем, как опубличить эту информацию, докладывали верховному главнокомандующему, это совершенно очевидно. А дальше все будет зависеть от решения президента», — отметил Песков.

По его словам, люди, стоящие за проведениями таких успешных операций, не являются публичными, поэтому информация о награждении может быть не озвучена широкому кругу лиц.

Как передавало ИА Регнум, ФСБ 11 ноября проинформировала о пресечении попытки главного управления разведки украинского минобороны организовать угон Ми-8МТПР-1. Российскому пилоту предлагалось пересечь линию боевого соприкосновения с украинской армией и перегнать вертолёт, заблаговременно перед этим отравив других членов экипажа. В качестве вознаграждения лётчику предлагали от 600 до 750 тыс. долларов и трансфер в Чехию на ПМЖ для всей семьи.

Российская контрразведка также вскрыла места дислокации украинских средств противовоздушной обороны и подразделений ВСУ. По ним были нанесены удары.

В июле российский лётчик рассказал, что спецслужбы Украины пытались завербовать его для угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Ему предложили катапультировать четырёх членов экипажа, фактически — убить. Спецслужбы Украины вышли на него в октябре 2023 года.