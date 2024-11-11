Москва, 11 ноября, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности сорвала попытку военной разведки Украины по угону вертолёта ВКС России, сообщили 11 ноября в российском ведомстве.

Иван Шилов ИА Регнум

«Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону вертолёта радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России», — сообщили в ФСБ.

Планируя угон вертолёта, сотрудники военной разведки Украины пытались завербовать российского военного лётчика. Российская контрразведка вскрыла места дислокации украинских средств противовоздушной обороны и подразделений ВСУ. По ним были нанесены удары.

Проведённая контрразведчиками России операция уже не первая. В июле этого года была пресечена попытка украинских спецслужб угнать дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ. Пилоту за перелёт на украинскую территорию обещали $3 млн и гражданство Италии. Тогда российская контрразведка получила данные, позволившие нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ Озёрное.

Как сообщало ИА Регнум, в июле российский лётчик рассказал, что спецслужбы Украины пытались завербовать его для угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Ему предложили катапультировать четырёх членов экипажа, фактически — убить. Спецслужбы Украины вышли на него в октябре 2023 года.