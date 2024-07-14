Москва, 15 июля, 2024, 00:12 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы, предпринявшие неудачную попытку завербовать командира стратегического бомбардировщика Ту-22М3 с целью угона боевой машины, предлагали катапультировать остальных членов экипажа. Об этом российский лётчик сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Mil.ru Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3

«Экипаж — четыре человека. Мне предложили катапультировать их (Членов экипажа. — Прим. ред.) принудительно, так сказать, «гуманным» способом устранить, то есть фактически убить», — указал офицер.

Он добавил, что украинские спецслужбы вышли на него в октябре 2023 года. Как отметил российский лётчик, самолёт Ту-22М3, который хотел угнать Киев, участвовал в операциях в Сирии и Грузии.

8 июля в Федеральной службе безопасности России сообщили о пресечении попытки спецслужб Украины угнать бомбардировщик Ту-22М3. СБУ намеревалась завербовать российского пилота, склонив его к перелёту и посадке самолёта на украинской территории в обмен на денежное вознаграждение. Как указал в беседе с ИА Регнум политолог, специалист по международным конфликтам Евгений Михайлов, российские спецслужбы провели блестящую операцию по предотвращению угона Ту-22М3.

Позднее стало известно, что украинские разведчики обещали российскому пилоту за угон бомбардировщика около трёх миллионов долларов, а также предлагали перевезти его семью на Украину транзитом через Турцию и Молдавию. Как отметил лётчик Воздушно-космических сил России, представитель спецслужб киевского режима вышел на него через мессенджер Telegram и под угрозами его родственникам требовал передать бортовые номера, техническое состояние и график регламента самолёта. Пилот добавил, что сразу сообщил об этом командованию, подчеркнув, что спецслужбы Украины просили угнать именно дальний бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиабомбами а также способный нести ядерные боеприпасы.